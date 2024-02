Le 6/9 du 21 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du début des cérémonies d'hommage à Missak Manouchian, de la nouvelle tentative de l'exécutif de calmer la colère des agriculteurs, du rapport inquiétant de l'ONU qui indique que plus de 2 millions de personnes sont menacées de famine, du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, de l'implant cérébral de Neuralik capable de contrôler une souris et de la victoire de l'Inter Milan en Ligue des champions.