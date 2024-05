Le 6/9 du 21 mai

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle des grèves dans les transports en Île-de-France, des orages qui n'en finissent pas en France, de la Grande confrontation sur LCI, des blocages qui persistent en Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie qui autorisent le décollage des vols pour l'évacuation de leurs ressortissants sur l'archipel, de Joe Biden qui défend Benjamin Netanyhaou, du biopic sur Donald Trump et des adieux de Kylian Mbappe.

