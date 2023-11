Le 6/9 du 21 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'enquête qui se poursuit dans la Drôme 3 jours après la rixe dans une fête de village qui a coûté la vie à un adolescent de 16 ans, de ce jardinier blessé à la gorge vendredi à l'arme blanche après des insultes racistes, de Sandrine Josso qui s'exprimée pour la première fois après les accusations portée à l'encontre du sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée, d'un accord de trêve de 5 jours imminent selon le Hamas avec Israël où une cinquantaine d'otages seraient libérés, de cet avion de la marine américaine qui a terminé sa course dans l'océan, du lancement de la campagne d'hiver des Restos du Cœur, de l'équipe de France de Football qui affronte la Grèce ce soir et du film "Rien à perdre" qui sort en salles ce mercredi où Virginie Efira incarne une mère qui va tout faire pour conserver la garde de son enfant.

