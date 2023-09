Le 6/9 du 21 septembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du roi Charles III qui poursuit sa visite en France aujourd'hui avec un passage par le Sénat et Notre-Dame, de la Russie qui a abattu cette nuit 19 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire et de la Crimée annexée, de la Pologne qui refuse désormais de fournir des armes à l'Ukraine après les propos de Volodymyr Zelensky tenus pendant l'Assemblée générale de l'ONU, de la France qui va bientôt vendre des médicaments à l'unité pour éviter la surconsommation et le gaspillage, de l'affaire du meurtre du professeur d'université près de Dunkerque où l'épouse a avoué avoir tué son mari, de la ville de Marseille qui se prépare à accueillir le pape à partir de demain, du RC Lens qui décroche le match nul (1-1) sur la pelouse de Séville en Ligue des Champions et du XV de France qui affronte ce soir la Namibie pour leur troisième match des phases de poule de la coupe du Monde de rugby.