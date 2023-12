Le 6/9 du 22 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la grève surprise qui a touché les trains du tunnel de la Manche, de la fin de la garde à vue des deux collégiens accusés d'avoir tenté d'empoisonner leur professeure, d'Emmanuel Macron en Jordanie pour partager un repas avec les soldats présents sur place avant les fêtes de fin d'année, de l'ambassade de France qui a officiellement fermé ses portes au Niger car elle n'est plus en capacité d'assurer ses missions, de la fusillade en République Tchèque qui a coûté la vie à une dizaine de personnes, de Brigitte Bardot qui multiplie les critiques dans une interview exclusive accordée à Valeurs Actuelles, de la grande loterie en Espagne où près de 2,59 milliards d'euros sont mis en jeu et de l'exposition de la légende de la musique Johnny Hallyday qui pose ses valises à Paris, Porte de Versailles.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Amal Laoui, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri, Narjisse Hadji et Guillaume Woznica, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.