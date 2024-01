Le 6/9 du 22 janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des tarifs de l'électricité qui augmentent de 10% à partir du 1 février, des agriculteurs qui manifestent à Toulouse, de l'ouverture du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, de Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine aux Etats-Unis, de la mise en place de l'uniforme à l'école qui démarre aujourd'hui et de l'affaire de racisme dont est victime l'international français Mike Maignan.