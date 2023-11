Le 6/9 du 22 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle d'Israël qui donne son feu vert à un accord sur la libération des otages à Gaza, de Vladimir Poutine qui fait son retour sur la scène internationale en participant au sommet du G20, de 9 suspects arrêtés après la mort du jeune Thomas dans une fête de village, de Sébastien Cauet visé par une plainte pour viols, de cette stèle rendant hommage à Simone Veil qui a été dégradée dans le Finistère, de la sortie en salles du film de Ridley Scott "Napoléon" et de l'équipe de France de football tenue en échec par la Grèce 2 buts partout en clôture des qualifications de l'Euro 2024.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Lydie Harrouche, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri et Ange Noiret, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.