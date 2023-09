Le 6/9 du 22 septembre

Aujourd'hui dans le 6/9, on parle de l'arrivée du pape François à Marseille avec une édition spéciale à suivre dès 16h sur LCI, d'un nouveau refus d'obtempérer qui tourne mal à Sochaux où un policier est hospitalisé après avoir été traîné sur plusieurs mètres, des accusés du meurtre du chauffeur de bus Philippe Monguillot qui ont écopé de 15 ans et 13 ans de prison, du président Joe Biden qui refuse de livrer des missiles longue portée à l'Ukraine, du dernier jour de la visite du roi Charles III en France, des arrêts de travail qui sont toujours plus nombreux en France et du XV de France qui s'est largement imposé face à la Namibie sur le score historique de 96 à 0.