Le 6/9 du 23 avril

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle d'une enquête pour homicide volontaire ouverte dans l'affaire Kendji Girac, de la grève des contrôleurs aériens, de l'A13 fermé jusqu'au 1er mai, d'un exercice militaire en Corée du Nord, de la destruction de la tour de télévision de Kharkiv, de la loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile approuvée par le Parlement britannique et du sacre de l'Inter Milan.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kadi Adoum-Douass, Nicolas Domenach, Pascal Perri, François Clémenceau, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.