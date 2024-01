Le 6/9 du 23 janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas en France et dans toute l'Europe, du prix des médicaments qui augmente, d'une nouvelle étude de Santé Publique France, du prix du carburant qui augmente, des frappes américano-britanniques sur les Houthis, de la primaire républicaine aux Etats-Unis, de la sécurité autour de la flamme olympique, de la qualification des Bleus en demi-finale de l'Euro de handball et de la Côte d'Ivoire qui s'incline 4 buts à 0 en Coupe d'Afrique des nations de football.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kady Adoum-Douass, Soazig Quéméner, Pascal Perri, François Clémenceau, Ségolène Alunni, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.