Le 6/9 du 23 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de ce brusque virage politique aux Pays-Bas où le parti d'extrême droite de Geert Wilders arrive largement en tête des élections législatives, de Gaza où il n'y aura pas de libération d'otages ni de trêve avant demain, de la Russie qui aurait aidé la Corée du Nord à lancer son satellite espion, de la marche blanche en l'hommage de Thomas qui a rassemblé plus de 6.000 personnes à Romans-sur-Isère, du géant pharmaceutique Novo Nordisk qui va investir 2 milliards d'euros dans son usine à Chartres, d'Anne Hidalgo qui a annoncé que les transports publics de la capitale "ne seront pas prêts" pour les Jeux Olympiques et du dernier album d'Astérix qui cartonne avec déjà plus d'un million d'exemplaires vendus en seulement un mois.