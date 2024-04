Le 6/9 du 24 avril

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle du Sénat américain qui débloque l'aide à l'Ukraine, des nouvelles frappes russes sur Kharkiv, de la mission AKILA qui commence sur les chapeaux de roues, de la grève des contrôleurs aériens, de l'affaire Fillon, du couvre-feu instauré dans le sud de la France pour lutter contre la délinquance juvénile et d'un nouvel album mêlant les voix de David et Johnny Hallyday.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kadi Adoum-Douass, Nicolas Domenach, Pascal Perri, François Clémenceau, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.