Le 6/9 du 24 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la trêve de quatre jours dans les combats entre Israël et le Hamas qui a débuté ce matin, de ces violents heurts qui ont éclaté hier soir à Dublin après une attaque au couteau qui a fait 5 blessés, de cet appel des parents du petit Emile qui interpellent directement celui ou ceux qui pourraient savoir où se trouve l'enfant de 3 ans, des obsèques de Thomas qui se tiendront ce matin à 10h, de 85 élèves définitivement exclus de leurs établissements pour avoir perturbé l'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, de l'OMS qui s'inquiète de la multiplication des cas de maladies respiratoires en Chine, des candidates de l'élection Miss France qui préparent le concours en Guyane et du marché de Noël de Strasbourg qui débute ce soir à 18h.