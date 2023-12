Le 6/9 du 25 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'avion immobilisé depuis 4 jours dans la Marne, de la grève qui se prépare pour les policiers municipaux qui réclament une hausse de salaires, des festivités qui ont été annulées à Bethléem en solidarité avec Gaza, des Ukrainiens qui célèbrent Noël à l'heure occidentale, des violents heurts à Belgrade suite aux élections législatives, du drame à Marseille qui a causé la mort d'une personne, du préjudice de 300.000 euros du Secours populaire après un cambriolage et du concert de Noël organisé par la princesse Kate Middleton.

La matinale de LCI est présentée par Guillaume Cérin et son équipe : Lydie Harrouche, Frédéric Delpech, Isabelle Gounin, Gallagher Fenwick et Gabriela Prepeliuc, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.