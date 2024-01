Le 6/9 du 25 janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la mobilisation des agriculteurs qui touche toutes les régions de France, des actes antisémites qui ont multiplié par 4 en 2023, de la décision du Conseil Constitutionnel qui rend sa décision sur la conformité de la loi immigration, du crash d'un avion militaire russe transportant des ukrainiens, des manifestations en Argentine, du Maroc qui bat la Zambie et qui permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier et des tests d'un nouveau modèle d'habitat spatial.