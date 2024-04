Le 6/9 du 26 avril

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle des manifestations en soutien à la Palestine dans les universités, de la suite de l'affaire Kendji Girac, de la notation sur la dette française de Fitch et Moody's, de la prise de parole d'Emmanuel Macron sur l'Union européenne, de l'annulation en appel d'une des condamnations d'Harvey Weinstein, du décès de Laurent Cantet et d'Aya Nakamura qui décroche décroche de multiples récompenses lors de la cérémonie des Flammes.

