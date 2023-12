Le 6/9 du 26 décembre

Aujourd'hui dans la matinale on parle de la terrible découverte à Meaux où une femme et ses 4 enfants ont été retrouvés morts dans leur appartement, du complexe Sportica à Gravelines dans le Nord qui a été réduit en cendres après un incendie, de la tribune en soutien à Gérard Depardieu signée par une cinquantaine de personnalités, de la manifestation hier soir à Tel Aviv, des violentes attaques au Nigeria qui ont fait au moins 160 morts, des prévisions de Bison Futé qui annonce un retour chargé sur les routes et de Kylian Mbappé qui a piégé deux jeunes supporters du PSG en se déguisant en faux assistant sur un tournage.

