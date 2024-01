Le 6/9 du 26 janvier

Aujourd'hui dans la matinale de LCI, on parle de la mobilisation des agriculteurs dans le pays, des annonces de Gabriel Attal et son déplacement en Haute-Garonne pour faire des propositions aux agriculteurs, du déplacement d'Emmanuel Macron en Inde, d'une vague de chaleur qui touche l'Espagne, de la convocation du PDG de la SNCF, de la hausse des tarifs des autoroutes et de Hervé Renard qui ne sera pas le nouvel entraîneur de la Côte-d'Ivoire.