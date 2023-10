Le 6/9 du 26 octobre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de cette fusillade survenue dans le Maine aux Etats-Unis cette nuit qui aurait fait au moins 20 morts, de la France qui va envoyer un navire-hôpital vers Gaza, de Ligue Professionnelle de Football qui a suspendu Youcef Atal pour 7 matchs à cause d'une enquête pour apologie du terrorisme, d'un accord provisoire signé entre Ford et les partenaires sociaux qui pourrait mettre fin à plus d'un mois de grève dans le secteur automobile, du Mexique balayé par le puissant ouragan Otis, du PSG qui s'est imposé 3 à 0 face à l'AC Milan en Ligue des Champions et de la sortie du 40ème album d'Astérix : "L'Iris blanc".