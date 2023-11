Le 6/9 du 27/11/2023

Aujourd'hui dans le 6/9, on parle : d'un quinquagénaire tué à son domicile à Dijon par des impacts de balle, des manifestations d'ultradroite à Romans-sur-Isère après la mort de Thomas, tué à Crépol la semaine dernière lors d'un bal, du quatrième jour de trêve entre Israël et le Hamas où de nouveaux otages vont être libérés, du procès des six mineurs impliqués dans la mort de Samuel Paty, du Pas-de-Calais placé en vigilance orange crues et de la victoire de la France à l'Eurovision Junior