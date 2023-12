Le 6/9 du 27 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du bonus écologique en baisse pour les voitures électriques, de l'explosion des prix des hôtels à l'approche des Jeux Olympiques, de l'athlète Pierre-Ambroise Bosse qui met un terme à sa carrière à 31 ans, des combats qui se poursuivent dans la bande de Gaza, des milliers de migrants mexicains qui continuent de marcher en direction des Etats-Unis, de la garde à vue du père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants qui se poursuit à Meaux, des obsèques de Guy Marchand qui se tiennent aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône et de la statue géante à la gloire de Shakira érigée dans sa ville natale en Colombie.

