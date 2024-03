Le 6/9 du 27 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la déclaration inédite d'Emmanuel Macron, de la visite officielle de Gabriel Attal au Salon de l'agriculture, de Biden qui déclare un cessez-le-feu à Gaza le 10 mars prochain, de Darmanin qui appelle à la création d'un statut de l'imam en France, de 6 départements en vigilance orange crues, du plan de sauvegarde de Casino validé par le tribunal de commerce de Paris, d'une plainte contre le père de la chanteuse américaine Taylor Swift et de la plongeuse croate Valentina Cafolla qui a battu un record d'apnée sous glace.

