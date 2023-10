Le 6/9 du 27 octobre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'armée israélienne qui a mené dans la nuit de nouvelles offensives dans les territoires palestiniens de la Cisjordanie et du nord de la Bande de Gaza, de la chasse à l'homme qui se poursuit aux États-Unis après la fusillade qui éclaté dans le Maine faisant au moins 18 morts, du Mexique frappé par l'ouragan Otis où la station balnéaire d'Acapulco paye le plus lourd tribut avec 4 disparus, d'Élisabeth Borne qui souhaite que les jeunes délinquants soient encadrés par des militaires en réponse aux émeutes de l'été dernier, des parasites qui détruisent les arbres en Gironde seulement un an et demi après les incendies dévastateurs qui avaient frappé la région et du Stade Rennais qui s'est imposé 2 buts à 1 face aux grecques du Panatinaïkos en Ligue Europa.