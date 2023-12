Le 6/9 du 28 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des hommages qui pleuvent après la mort de la grande figure de la gauche Jacques Delors, des menaces de guerre du dirigeant Nord-Coréen Kim Jong Un, des affrontements entre Israël et le Hezbollah qui continuent au Liban, de la tempête Gerrit qui balaie la France, de l'affaire Depardieu qui continue de faire polémique et de Novak Djokovic et Simone Biles sacrés champions de l'année par le magazine L'Équipe.