Le 6/9 du 28 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des premiers otages français libérés par le Hamas, de la tempête Bettina qui balaye l'est de l'Europe avec d'importantes chutes de neige, de fortes pluies et des vents à plus de 100 km/h qui ont fait de nombreux dégâts en Russie mais également en Ukraine, de 41 ouvriers bloqués sous terre depuis 17 jours en Inde après l'effondrement d'un tunnel en construction, de Monique Olivier qui comparait devant les assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les enlèvements et meurtres de son mari Michel Fourniret, du ticket de métro qui va augmenter durant les Jeux Olympiques et de "Wish" l'évènement cinéma qui célèbre les 100 ans du studio Disney sort en salles demain.