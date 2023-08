Le 6/9 du 29/08

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de ce drame survenu à la sortie d'une discothèque ce dimanche dans les Vosges qui a causé la mort d'un jeune homme de 17 ans et blessé 9 autres personnes, de l'éboulement en Savoie où le trafic routier et ferroviaire est toujours interrompu, des nombreux vols retardés voire annulés au Royaume-Uni à cause d'un problème technique, du tribunal d'Aurillac saccagé en marge d'une manifestation, des Caraïbes balayés de plein fouet par une tempête, des dernières informations concernant le putsch au Niger, des obsèques d'Evgueni Prigojine qui auront lieu demain et de la météo où la neige est de retour sur les massifs