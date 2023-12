Le 6/9 du 29 décembre

Aujourd'hui dans la matinale on parle de l'interview télévisée de la jeune franco-israélienne Mia Schem détenue par le Hamas qui sera diffusée ce soir, de Donald Trump jugé inéligible pour la prochaine présidentielle par le Colorado et le Maine, de la hausse des cas de grippe en Île-de-France, dans les Hauts-de-France ou encore dans l'Est, des huîtres du bassin d'Arcachon temporairement interdites à la vente, des Argentins qui manifestent depuis une semaine contre le méga-décret voulu par le nouveau président Javier Milei et du pilote de Formule 1, Max Verstappen privé de voiture au Portugal.