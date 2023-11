Le 6/9 du 29 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle d'Éric Dupond-Moretti soupçonné de prise d'illégale d'intérêts qui saura cet après-midi s'il est condamné ou relaxé par la Cour de justice de la République, de deux nouvelles plaintes déposées contre l'animateur Sébastien Cauet, de 12 nouveaux otages libérés par le Hamas en échange de 30 prisonniers palestiniens, du porte-avion Dixmude qui accueille ses premiers blessés en provenance de Gaza, de Monique Olivier qui a déclaré durant son procès que son ex-mari le tueur en série Michel Fourniret l'avait "utilisée" et "fait vivre dans la peur", des prix de l'alimentation qui ne baisseront pas pour l'année 2024 et du PSG qui arrache le match nul un but partout grâce à Kylian Mbappé à la 98ème minute.