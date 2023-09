Le 6/9 du 29 septembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'annonce de Gabriel Attal sur la prime aux agents de l'Education nationale, du témoignage de l'ambassadeur de France au Niger de retour à Paris, des punaises de lit qui prolifèrent en France, des témoignages de la mère et du petit ami de Lina disparue depuis six jours, de la nouvelle application du gouvernement "Agora" et de l'Ukraine et ses alliés.