Le 6/9 du 3 octobre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la Guadeloupe placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages en raison de l'arrivée de la tempête tropicale Philippe, des deux détenus qui s'étaient évadés de l'établissement pour mineurs de Quiévrechain dans le Nord et qui ont été interpellés en Belgique, de Médiapart qui a dévoilé de nouvelles informations à propos de l'affaire Hedi montrant les enregistrements de vidéosurveillance où des violences policières avaient été commises sur le jeune homme, d'Emmanuel Macron qui a annoncé créer 238 nouvelles brigades de gendarmerie d'ici à 2027, de Catherine Colonna en déplacement en Arménie qui doit rencontrer aujourd'hui des réfugiés et le premier ministre arménien, des voitures électriques en plein essor sur le territoire et du coup d'envoi au musée d'Orsay de l'exposition "Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois" qui doit durer jusqu'au mois de février..