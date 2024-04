Le 6/9 du 30 AVRIL

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle du jugement de Gérard Depardieu en octobre prochain, de la mise en examen d'Arnaud Lagardère, de l'enquête sur la mort du jeune Matisse à Châteauroux, du rapport sur les écrans qui préconise l'interdiction de l'usage des écrans aux moins de 3 ans, de la réouverture de l'A13, de la convocation pour apologie du terrorisme de Mathilde Panot et Rima Hassan, du financement de Sciences-Po suspendu par la région Île-de-France et du retour du Roi Charles III.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kadi Adoum-Douass, Soazig Quémener, Pascal Perri, François Clémenceau, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.