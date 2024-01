Le 6/9 du 30 janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des agriculteurs qui se rapprochent de Paris et bloquent les grands axes autoroutiers, des négociations qui se poursuivent à Matignon, du discours de Attal cet après-midi, de la grève des agents de la SNCF, de la possible libération des otages retenus dans la bande de Gaza et de la victoire de la Côte d'Ivoire qui file en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.