Le 6/9 du 30 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la figure de la diplomatie américaine Henry Kissinger qui est décédé dans la nuit à l'âge de 100 ans, de la trêve entre Israël et le Hamas prolongée d'une journée, de l'ouverture de la COP 28 à Dubaï qui doit officialiser la création d'un fonds de soutien aux pays du sud afin de réparer les dégâts causés par le réchauffement climatique, de l'ouverture d'une enquête par l'IGPN après la diffusion d'une vidéo choc sur les réseaux sociaux montrant un entraînement de simulation de noyade particulièrement violent dans une école de police normande, du RC Lens qui a sombré 6 buts à 0 sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions et de la nouvelle série policière "Panda" qui démarre ce soir sur TF1 avec dans le rôle principal Julien Doré.

