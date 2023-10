Le 6/9 du 30 octobre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des bus de l'Olympique Lyonnais caillassés par les supporters marseillais où l'entraîneur Fabio Grosso a été violemment touché par un projectile, de l'aéroport russe du Daghestan qui a été pris d'assaut par une foule hostile à Israël, de Joe Biden qui appelle à augmenter l'aide humanitaire à Gaza, des frappes qui s'intensifient ces dernières heures à la frontière entre Israël et le Liban, des conséquences de la dépression Céline avec des vents violents qui ont provoqué des inondations tout le week-end sur le littoral atlantique et du départ de la Transat Jacques Vabre retardé hier au Havre à cause des conditions météorologiques difficiles.