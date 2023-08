Le 6/9 du 31 août

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la réunion entre Emmanuel Macron et les chefs des principaux partis politiques qui a duré plus de dix heures, de l'Amoxicilline qui va augmenter en France, de ces images impressionnantes après le passage de l'ouragan Idalia en Floride, du général Nguema nommé à la tête de la Transition après le putsch au Gabon, de Donald Trump accusé d'avoir menti sur la valeur de son patrimoine et de la super-lune observée à Dubaï