Le 6/9 du 31 octobre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la progression de l'armée israélienne dans la ville de Gaza avec également un redoublement des affrontements avec le Hezbollah à la frontière avec le Liban, de cette soldate israélienne détenue par le Hamas qui a été libérée par Tsahal lors d'une opération terrestre, de la recrudescence des actes antisémites sur le territoire avec plus de 819 cas depuis le début du conflit dans le Proche-Orient, du quinzième 49.3 déclenché par Élisabeth Borne pour voter cette fois-ci le budget de la Sécurité Sociale, de la tempête Ciaran qui devrait toucher le littoral atlantique dans la nuit de mercredi à jeudi avec des vents à plus de 150 km/h attendus et de Lionel Messi qui a remporté hier soir son 8ème ballon d'or devant Erling Haaland et Kylian Mbappé