Le 6/9 du 4 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'enquête autour de l'assaillant auteur de l'attaque au couteau samedi soir avec une question celle du suivi psychiatrique de certains jihadistes, de Gérald Darmanin qui demande à tous les préfets une "extrême vigilance" pour la fête juive de Hanouka qui débute jeudi, de l'armée israélienne qui étend ses opérations à l'ensemble de la bande de Gaza, d'une éruption volcanique qui a coûté la vie à au moins 11 randonneurs en Indonésie, des intempéries qui ont causé d'importants dégâts dans le département des Hautes-Alpes ce week-end, de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2 à 0 sur sa pelouse face à Rennes en clôture de la 14ème journée de Ligue 1 et de Beyoncé en tête du box-office des cinémas américains avec un film baptisé "Renaissance" sur la tournée de la chanteuse.

La matinale de LCI est présentée par Guillaume Cérin et son équipe : Kady Adoum-Douass, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri, Narjisse Hadji et Ange Noiret, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.