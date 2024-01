Le 6/9 du 4 Janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des évacuations qui s'intensifient dans le Pas-de-Calais après les importantes inondations, de 130 hectares qui sont partis en fumée en Haute-Corse, de l'hydroxychloroquine qui serait responsable de la mort de 17.000 patients, de cet attentat en Iran qui a coûté la vie à une centaine de personnes à l'occasion du quatrième anniversaire de la mort du général Soleimani, de cette liste de personnes liées de près ou de loin à Jeffrey Epstein accusé de crimes sexuels, de cette juge agressée en plein audience à Las Vegas, de cet adolescent de 13 ans qui est arrivé au bout du jeu vidéo Tetris et du PSG qui remporte son 12ème trophée des Champions face à Toulouse.

