Le 6/9 du 5 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de cet adolescent de 15 ans tué lors d'une violente bagarre à Ezanville dans le Val-d'Oise sur fond de bandes rivales, de l'auteur de l'attaque au couteau survenue ce week-end à Paris a déclaré aux enquêteurs n'avoir aucun regret et affirme avoir agi en réaction à la "persécution des musulmans dans le monde", de cet accident d'avion en plein centre-ville de Villejuif où 3 personnes sont grièvement blessées, de l'armée israélienne qui resserre l'étau autour du sud de la bande de Gaza, des mesures de Gabriel Attal pour rehausser le niveau des élèves français, de l'équipe de France féminine de handball qui se qualifie pour le tour principal de la Coupe du monde et de la bande annonce du 6ème volet de "Grand Theft Auto" qui a été dévoilé cette nuit, dix ans après la sortie du précédent volet.

