le 6/9 du 5 septembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de Rédoine Faïd dont le procès pour son incroyable évasion en hélicoptère en 2018 début ce mardi, de cet incendie dans le Gard qui a brûlé plus de 50 hectares de garrigues, des prix à la pompe qui repartent à la hausse, de la Croix-Rouge qui lance à son tour un appel à l'aide plombée par la hausse des coûts, d'Emmanuel Macron favorable à une expérimentation du port de l'uniforme à l'école, du bras de fer diplomatique qui se tend entre la France et le Niger, de Xi Jinping qui sera absent du sommet du G20 en Inde et du loto du Patrimoine 2023 dont la liste a été dévoilée aujourd'hui.