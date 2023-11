Le 6/9 du 6 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle d'Anthony Blinken qui est arrivé hier soir en Turquie pour rencontrer son homologue, de la loi Immigration qui sera débattue ce lundi au Sénat, d'Emmanuel Macron qui s'est dit ouvert à une modification de la Constitution concernant la fin de vie, du procès d'Eric Dupont-Moretti qui s'ouvre aujourd'hui pour prise illégale d'intérêts, de plus de 160.000 foyers qui restent toujours privés d'électricité sur le territoire après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos et de l'OGC Nice qui s'est imposé 2 à 0 face au Stade Rennais et qui reprend les commandes de la Ligue 1.