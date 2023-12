Le 6/9 du 7 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'auteur de l'attaque au couteau à Paris le week-end dernier qui a passé sa première nuit en prison, de cette nouvelle fusillade aux Etats-Unis sur le campus universitaire de Las Vegas qui a coûté la vie à trois personnes, de l'ONU qui met en garde contre un "effondrement total" de l'ordre public à Gaza face à l'intensification des combats dans le sud de l'enclave palestinienne, de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori qui a été libéré de prison hier après 25 ans passés derrière les barreaux pour crimes contre l'humanité, de l'épidémie de Covid-19 qui repart à la hausse sur le territoire, de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 3 à 0 à domicile face à Lyon en match en retard de la 10ème journée de Ligue 1 et de Taylor Swift élue personnalité de l'année pour le Time Magazine.

