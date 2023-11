Le 6/9 du 7 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du département du Pas-de-Calais placé en vigilance rouge pluies-inondations où les dégâts sont importants, de 93.000 foyers qui restent toujours privés d'électricité après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos, de Joe Biden et Benyamin Netanyahou qui ont évoqué "des pauses tactiques" pour permettre aux civils palestiniens de fuir les combats, de Volodymyr Zelensky qui a annoncé la destruction d'un important navire russe par l'armée ukrainienne, du procès de Donald Trump à un an des élections présidentielles américaines, du parquet de Toulouse qui a demandé le renvoi devant les assises de Cédric Jubillar 3 ans après la disparition de son épouse et du film "L'Abbé Pierre, une vie de combats" qui retrace le destin du créateur d'Emmaüs sort en salle demain.