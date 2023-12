Le 6/9 du 8 décembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la croix de Notre-Dame qui vient d'être hissée en haut de la flèche détruite par l'incendie de la cathédrale il y a plus de 4 ans, d'Élizabeth Borne qui vient d'arriver à Mayotte pour traiter du problème de l'insécurité sur l'île, de l'intensification des combats dans le sud de la bande de Gaza qui oblige une nouvelle fois l'exode des civils, du fils de Joe Biden inculpé pour fraude fiscale, de la recrudescence des cas de Covid-19 en France, de ce séisme de magnitude de 5,8 ressenti à Mexico qui n'aura causé aucun dégât humain et matériel, de la somme astronomique de 240 millions d'euros mise en jeu ce soir à l'Euromillions et de la Fête des Lumières qui a débuté hier soir à Lyon.