Le 6/9 du 8 Janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des températures qui chutent en France, de l'entretien d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne l'Élysée, de la crainte d'un embrasement du conflit pour Anthony Blinken au Moyen-Orient, de cette fusée privée américaine qui pourrait se poser sur la Lune le 23 février prochain, du retour de la série "Plus belle la vie" sur TF1 après plus d'un an d'absence, de la cérémonie des Golden Globes qui s'est déroulée cette nuit et du PSG qui a écrasé l'US Revel 9 à 0 hier soir en 32ème de finale de Coupe de France.