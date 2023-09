Le 6/9 du 8 septembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des suites de l'affaire de cet adolescent en état de mort cérébrale après la collision avec une voiture de police, de Joe Biden en route pour le sommet du G20 qui s'ouvre demain pour 2 jours à New Delhi en Inde, de cette usine de micro-électronique touchée par un drone ukrainien dans l'ouest de la Russie, de l'immobilier au plus mal en France, de 14 départements d'Île de France et du Centre-Val de Loire placés en vigilance orange canicule, de ce gagnant de l'EuroMillions qui a bien failli perdre ses gains à 5 jours de la butoir et de la coupe du Monde de rugby qui débute ce soir au Stade de France avec en match d'ouverture France - Nouvelle-Zélande.