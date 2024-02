Le 6/9 du 9 février

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'allocution surprise de Joe Biden, de la diffusion d'une interview de Vladimir Poutine, des images impressionnantes d'un incendie à Moscou, de la liste du nouveau gouvernement de Gabriel Attal, d'un policier agressé devant le ministère de l'Intérieur, de Philippe Caubère mis en examen pour agressions sexuelles et viols sur mineurs, d'une prise d'otage en Suisse et de la victoire surprise en Coupe de France de Rouen qui élimine Monaco.

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Amal Laoui, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri, Narjisse Hadji et Vanessa Matagne, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.