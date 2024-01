Le 6/9 du 9 janvier

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la vague de froid qui s'intensifie sur tout le pays, d'Élisabeth Borne qui a démissionné hier, de la découverte de 3 corps sans vie dans un appartement de Bastia, de l'ouverture du procès de l'affaire Théo, de l'arrivée de Blinken en Israël, de la mort de la légende du football Franz Beckenbauer et des 5 nominations aux victoires de la musique pour la chanteuse Zaho.

