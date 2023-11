Le 6/9 du 9 novembre

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du Proche-Orient où les États-Unis ont frappé cette nuit un stock d'armes appartenant à l'Iran dans l'est de la Syrie, du département du Pas-de-Calais qui repasse en vigilance rouge pluie et inondations, du projet de loi sur l'immigration où il n'y aura pas de régularisation automatique pour les travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, de cette conférence internationale humanitaire qui se tiendra aujourd'hui à Paris et qui portera sur la mobilisation pour secourir les civils à Gaza, de Vladimir Poutine en déplacement au Kazakhstan où il rencontre actuellement son homologue pour discuter de partenariats stratégiques, de la fin de la grève des acteurs à Hollywood qui demandaient une revalorisation des salaires, du RC Lens qui a échoué hier soir 1 but à 0 face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions et du tableau de Pablo Picasso "La Femme à la montre" vendu aux enchères pour 139,3 millions d'euros.