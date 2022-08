Le 9h-12h du jeudi 11 août 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 11 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée aux incendies qui touchent actuellement la France ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Des milliers de pompiers luttent contre les incendies en France. 8 feux importants touchent plusieurs départements : la Gironde, le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l’Aveyron et la Lozère sont concernés. En Gironde, un feu « hors-norme » a déjà détruit 6800 hectares. 10000 personnes ont été évacuées dont 2000 dans les Landes. Il s’agit d’une seconde évacuation pour certains après l’important incendie de Landiras survenu il y a un mois. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se rendent aujourd’hui en fin de matinée en Gironde. Déplacement à suivre en direct sur LCI. Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit en urgence ce soir pour débattre de la situation à la centrale nucléaire de Zaporijia. Réunion à la demande de la Russie, après que des bombardements ont fait de nouvelles victimes hier à Dnipro et Bakmout. La tension remonte d’un cran. Nos invités en plateau sont le Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Nathalie Chrin, française d’origine ukrainienne, membre d’associations ukrainiennes dont “des Femmes Ukrainiennes en France“, Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI, Nicolas Vercken, directeur du plaidoyer d’Oxfam France, Gaël Musquet, météorologue, Ludovic Pinganaud, expert en gestion de crise, cabinet ATRISC, Bastien Augey, journaliste au service politique TF1/LCI, Ange Noiret, journaliste météorologue à LCI, Cheffe d’escadron Nassima Djebli, porte-parole de la Gendarmerie nationale, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.